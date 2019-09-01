Политика

20:23 01.09.2019

Зеленский и Пенс обсудили будущий визит Зеленского в США и встречу с Трампом

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Зеленский и Пенс обсудили будущий визит Зеленского в США и встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс обсудили в Варшаве будущий визит Зеленского в США и встречу с президентом Дональдом Трампом.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, помимо обсуждения других важных и актуальных вопросов во время встречи речь шла о будущем визите Зеленского в США и встрече с Трампом.

Президент Украины отметил в начале встречи, что впервые общается с Пенсом, но со многим людьми из делегации США уже встречался несколько раз.

"И у меня такое ощущение, что мы одна большая украинско-американская семья, и мы почти родственники", - сказал Зеленский.

Теги: #президент #сша #украина #визит
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