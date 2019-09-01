Пенс обсудит с Зеленским прогресс в реализации Минских соглашений, который был инициирован президентом Украины

Вице-президент США Майк Пенс отметил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским будет уделено внимание обсуждению прогресса в выполнении Минских соглашений, что было инициировано главой Украинского государства.

"Я ожидаю обсуждения прогресса, достигнутого под Вашим руководством в реализации Минских соглашений", - сказал Пенс в воскресенье на встрече с Зеленским в Варшаве, начало которой транслировал в Facebook телеканал Fox News.

Он подчеркнул, что США будут и дальше поддерживать Украину в вопросах безопасности.

"Мы всегда поддерживаем украинский народ и стоим с ним плечом к плечу ещё с 2014 года. С тех пор мы оказываем очень сильную поддержку территориальной целостности Украины и ее народу. Мы будем и дальше оставаться рядом и поддерживать народ Украины, в частности, в вопросах безопасности и территориальной целостности, включая и Крым", - заверил Пенс.