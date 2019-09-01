Политика

18:37 01.09.2019

Пенс передал Зеленскому от Трампа поздравление с "сильным стартом" на посту президента Украины

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Пенс передал Зеленскому от Трампа поздравление с "сильным стартом" на посту президента Украины

Вице-президент США Майк Пенс передал президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с успешным началом работы на посту главы украинского государства от президента США Дональда Трампа.

"Я хочу вас поздравить. Очень приятно с вами познакомиться. А также поздравить вас с очень сильным стартом как президента Украины от президента Дональда Трампа", - сказал Пенс во время встречи с Зеленским в Варшаве, трансляцию которой вел канал Fox News в Facebook.

Теги: #зеленский #трамп #пенс
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