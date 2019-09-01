Политика

13:55 01.09.2019

Украина не отказывается от пенсионного обеспечения украинцев в Израиле – пресс-служба президента

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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина не отказывается от пенсионного обеспечения украинцев, выехавших на постоянное жительство в Израиль, и обещает способствовать началу подготовки соответствующего документа новым Кабинетом министров, а также рассмотрению этого вопроса украинским парламентом.

"Президент Владимир Зеленский отметил Нетаньяху, что Украина не отказывается от этой сделки. Глава Украинского государства пообещал способствовать тому, чтобы после парламентских выборов новый Кабинет министров начал процесс подготовки ратификации документа и этот вопрос был рассмотрен Верховной Радой", - говорится в ответе пресс-службы президента Украины на соответствующий запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В пресс-службе подчеркнули, что тема соглашения между Украиной и Израилем о пенсионном обеспечении выехавших на постоянное жительство в Израиль украинцев обсуждалась во время недавнего визита в Киев премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по инициативе израильской стороны. Соответствующий документ был подписан 7 лет назад.

Теги: #президент #пенсии #украина #израиль
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