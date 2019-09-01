Политика

13:39 01.09.2019

Нетаньяху пообещал аннексировать все поселения на Западном берегу реки Иордан

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Нетаньяху пообещал аннексировать все поселения на Западном берегу реки Иордан

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал распространить суверенитет Израиля на все еврейские поселения на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан, передает в воскресенье Times of Israel.

"Больше не будет Гуш-Катиф (еврейские поселения на юге сектора Газа, которые были разрушены в 2005 году - ИФ), больше не будет перемещений, и с помощью Господа мы распространим еврейский суверенитет на все поселения, как на часть государства Израиль", - заявил он ученикам начальных классов в школе на территории поселения Элькана на Западном берегу реки Иордан.

Нетаньяху выступал перед учениками в честь начала нового учебного года, пожелав им успехов в обучение.

Однако его политические конкуренты раскритиковали подобное заявление. Так, политик Яир Лапид из оппозиционной партии "Кахоль Лаван" заявил: "Нетаньяху начал учебный год с заявления о том, что он заинтересован в том, чтобы аннексировать 2,9 млн палестинцев, обеспечить их национальным страхованием и финансировать обучение их детей. Очень логично".

Другой политик - Тамар Зандберг из крайне левой партии "Мерец" заявила, что Нетаньяху следует рассказывать детям о толерантности, а в ситуации с поселениями - начать диалог с палестинцами об обмене территориями, а не только давать обещания.

С резкой критикой в адрес Нетаньяху также выступил лидер Списка арабских партий Айман Одех, назвав Нетаньяху "серийным преступником", который "крадет деньги у общественности для своих друзей-магнатов" и толкает Израиль к военному преступлению - аннексии земель, способному унести жизни многих израильтян и палестинцев.

Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют историческими именами Иудея и Самария, создавались Израилем после Шестидневной войны в 1967 году. Израиль считает Западный берег реки Иордан спорной территорией, ООН считает ее оккупированной.

В Израиле на 17 сентября запланированы всеобщие выборы.

Теги: #нетаньяху #израиль
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