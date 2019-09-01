Политика

11:46 01.09.2019

Президенты Украины и Грузии договорились о взаимных визитах и координации сотрудничества с институтами ЕС

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Грузии Саломе Зурабишвили торгово-экономическое сотрудничество и координацию взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институтами.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, встреча прошла в воскресенье в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны во второй день официального визита Зеленского в Польшу.

Собеседники положительно оценили политический диалог между двумя странами. Отдельное внимание стороны уделили безопасности и обороне.

Зеленский и Зурабишвили договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровне.

Теги: #грузия #зеленский #зурабишвили #украина
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