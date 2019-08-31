Киев и Варшава выступают за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша–США–Украина - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Польша поддерживают энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша – США – Украина.

"Мы одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша – США – Украина", - сказал Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве в субботу.