Политика

15:35 31.08.2019

Дуда: нельзя никому позволять менять силой границы стран, как это произошло в 1939 году с Польшей и в 2014-м с Украиной

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Дуда: нельзя никому позволять менять силой границы стран, как это произошло в 1939 году с Польшей и в 2014-м с Украиной

Президент Польши Анджей Дуда подчеркивает, что никому в Европе и мире нельзя позволять силой менять границы государств, как это происходило в годы Второй мировой войны и в Украине в 2014 году.

"Украина должна оставаться свободным суверенным государством, и никто не может нарушать покой и территориальную целостность Украины, особенно в контексте 80-й годовщины начала Второй мировой войны", - сказал он на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу в Варшаве.

Дуда заявил, что никому нельзя разрешать ни в Европе, ни в мире менять границы силой, как это случилось в Украине в 2014 году.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что 1 сентября 1939 года польский народ стал на защиту своей родины от немецких захватчиков.

"Тогда плечом к плечу с поляками стояли и представители украинского народа, на то время граждане Республики Польша. По подсчетам историков, в рядах польского войска воевали тысячи украинцев. Многие из них отдали жизнь в тяжелой борьбе с нацистами и стали жертвами коммунистической тоталитарной системы", - заявил он.

Зеленский указал, что 80 лет спустя Польша помогает Украине защищать ее территориальную целостность, в том числе, поляки делают это непосредственно плечом к плечу с украинскими военными.

1 сентября в Польше пройдут мероприятия, приуроченные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Теги: #дуда #польша
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