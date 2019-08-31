Зеленский обратил внимание Дуды на вопрос транспортных лицензий, упрощения пересечения товаров и людей через границу

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с ним поднял вопросы транспортных лицензий, упрощения пересечения людей и товаров через границу.

"Президент Зеленский обратил мое внимание на проблему с транспортными лицензиями, которые нужны Украине", - сказал президент Польши на совместной с Зеленским пресс-конференции в субботу в Варшаве.

Дуда отметил, что Зеленский говорил также об упрощении пересечения товаров и людей через границу.

"Я буду говорить с нашими министрами о создании новых пунктов пересечения границы, чтобы улучшить передвижение людей", - сказал польский президент.

Зеленский, в свою очередь, указал, что Украина и Польша будут улучшать работу пунктов пропуска на границе.

"Это будет способствовать экономическому сотрудничеству Украины с ЕС, и самое главное - усилению человеческих контактов", - отметил он.