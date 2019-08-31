Зеленский отметил большой потенциал для развития торговых отношений с Польшей

Заседание украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества состоится в ближайшее время, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Уже сейчас Польша является вторым нашим самым большим торговым партнером в ЕС, но у потенциала этого сотрудничества нет границ", - сказал он на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве в субботу.

Зеленский надеется на активный диалог правительств двух стран в рамках межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Он выразил надежду, что следующее заседание комиссии состоится в ближайшее время.