Зеленский предложил Дуде возвести на границе между странами мемориал примирения

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему польскому коллеге Анджею Дуде построить на границе Украины и Польши "общий мемориал примирения".

"Я предложил президенту Дуде возвести на границе Украины и Польши общий мемориал примирения", - сказал Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве в субботу.

Он подчеркнул, что Киев и Варшава не закрывают глаза на общие трагические страницы прошлого.

"Сегодня мы с президентом Дудой мы очень откровенно обсудили всю историческую, трагическую проблематику", - отметил он.

Зеленский указал, что напряженные отношения Украины и Польши стали прекрасным подарком для "наших недругов".