Политика

15:30 31.08.2019

Зеленский: "Северный поток-2" неприемлем и угрожает всей Европе

1 мин читать
Зеленский: "Северный поток-2" неприемлем и угрожает всей Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Польша единогласны в позиции о том, что проект "Северный поток-2" неприемлем и угрожает всей Европе.

"Мы уделили внимание вопросу энергетической безопасности. И здесь мы говорим с Польшей в единый голос: "Северный поток-2" является неприемлемым и несет угрозы всей Европе", - сказал Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве в субботу.

Он подчеркнул, что Украина и Польша выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша – США – Украина.

Теги: #северный_поток_2 #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:33 31.08.2019
Зеленский отметил большой потенциал для развития торговых отношений с Польшей

Зеленский отметил большой потенциал для развития торговых отношений с Польшей

15:30 31.08.2019
Зеленский предложил Дуде возвести на границе между странами мемориал примирения

Зеленский предложил Дуде возвести на границе между странами мемориал примирения

14:58 31.08.2019
Зеленский пообещал снять мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине, а Польша – сделать свои шаги навстречу

Зеленский пообещал снять мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине, а Польша – сделать свои шаги навстречу

14:54 31.08.2019
Дуда: Зеленский сказал, что вопрос со снятием моратория на эксгумацию будет решен

Дуда: Зеленский сказал, что вопрос со снятием моратория на эксгумацию будет решен

14:52 31.08.2019
Зеленский: без выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины санкции против РФ могут только усиливаться

Зеленский: без выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины санкции против РФ могут только усиливаться

14:23 31.08.2019
Зеленский предложил отменить "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право на прослушку

Зеленский предложил отменить "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право на прослушку

14:05 31.08.2019
Зеленский предлагает сделать НАПК неколлегиальным органом и в течение 1,5 месяцев перезапустить его

Зеленский предлагает сделать НАПК неколлегиальным органом и в течение 1,5 месяцев перезапустить его

12:27 31.08.2019
Зеленский встречается с Дудой в Польше

Зеленский встречается с Дудой в Польше

21:27 30.08.2019
Глава МИД Украины и помощник Зеленского будут представлять Украину на встрече советников лидеров стран "нормандского формата"

Глава МИД Украины и помощник Зеленского будут представлять Украину на встрече советников лидеров стран "нормандского формата"

20:22 30.08.2019
Зеленский внес в Раду законопроект, изменяющий организацию обороны Украины для координации при переходе с мирного на военное положение

Зеленский внес в Раду законопроект, изменяющий организацию обороны Украины для координации при переходе с мирного на военное положение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский пообещал снять мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине, а Польша – сделать свои шаги навстречу

Зеленский: без выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины санкции против РФ могут только усиливаться

Дуда: политика санкций в отношении РФ должна быть продолжена

Радуцкий не намерен возглавлять Минздрав Украины, хочет остаться в Раде

Зеленский предложил наделить народ правом законодательной инициативы

ПОСЛЕДНЕЕ

Дуда: политика санкций в отношении РФ должна быть продолжена

Радуцкий не намерен возглавлять Минздрав Украины, хочет остаться в Раде

Спикер Рады не стал комментировать ситуацию с обменом удерживаемыми: Лучше, чтобы мы узнали информацию постфактум

Работа Рады на предстоящей неделе: в понедельник будет согласительный совет, во вторник –пленарное заседание, а затем три дня работы в комитетах

Минздрав вскоре вместо Скалецкой возглавит основатель клиники "Борис" Радуцкий – глава фракции "Слуга народа"

США не должны вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины - посол Китая

Зеленский предложил наделить народ правом законодательной инициативы

Зеленский предлагает сократить госфинансирование партий и не давать деньги не прошедшим в Раду – законопроект

Пожар на химпредприятии во Львовской области ликвидирован – ГСЧС

Зеленский предложил Раде отсрочить на 90 дней штрафы за нерастаможенные "евробляхи"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА