Политика

14:58 31.08.2019

Зеленский пообещал снять мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине, а Польша – сделать свои шаги навстречу

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Зеленский пообещал снять мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине, а Польша – сделать свои шаги навстречу

Президент Польши Анджей Дуда по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что глава Украинского государства пообещал решить вопрос отмены моратория на проведение эксгумационных работ.

"Мы говорили о проблемах, которые существуют между нашими странами в контексте исторической памяти. Мы оба очень хотели бы, чтобы на этом фоне произошла нормализация межчеловеческих отношений. (…) Нужны эксгумационные работы, и я просил господина президента, чтобы мораторий, введенный предыдущей властью Украины, был отменен. Господин президент заявил мне, что новое правительство на этапе формирования, и господин президент обещал мне, что этот вопрос будет реализован", - сказал Дуда на совместной с президентом Украины Зеленским пресс-конференции в Варшаве в субботу.

В свою очередь Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешения на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, а Польша в ответ упорядочит украинские места памяти на своей территории.

"Я готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ в Украине, а польская сторона упорядочит украинские места памяти в Польше", - сказал он на пресс-конференции в субботу в Варшаве после встречи с Дудой.

Президент Украины сообщил, что он и Дуда договорились обновить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом двух президентов, чтобы "все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить общее светлое будущее".

Как сообщалось, в апреле 2017 года в Польше местные власти демонтировали памятник УПА на кладбище в селе Грушовичи возле Перемышля. После произошедшего Украинский институт национальной памяти заявил о приостановке процесса легализации польских мемориальных объектов на территории Украины и потребовал объективного расследования фактов уничтожения украинских мест памяти в Польше за период с 2014 по 2017 годы.

В то же время в польском Институте национальной памяти заявили, что могила воинов УПА в Грушовичах может быть восстановлена после археологических исследований и подтверждения, что здесь действительно захоронены останки украинцев.

В конце 2017 года Украинский институт национальной памяти инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в связи с актами вандализма относительно памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше, в том числе из-за демонтажа украинского памятника в с.Грушовичи под Перемышлем (Польша).

В ходе встречи пятого президента Украины Петра Порошенко и президента Польши Анджея Дуды в декабре 2017 года стороны договорились как можно скорее решить вопрос снятия моратория на эксгумацию.

В июле 2019 года Дуда заявил, что разрешение украинской стороны на возобновление эксгумации польских жертв на Волыни позволит нормализовать польско-украинские отношения. По его словам, на встрече с Зеленским в Брюсселе в начале июня он попросил президента Украины о возобновлении эксгумационных работ.

Теги: #эксгумация #зеленский #польша
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