Зеленский: без выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины санкции против РФ могут только усиливаться

Без выполнения минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины санкции в отношении России могут только усиливаться, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что это – совместная позиция Украины и Польши. "Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша совместная и принципиальная позиция – без полного выполнения минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно определенных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот", - сказал Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве в субботу.