Политика

14:45 31.08.2019

Дуда: политика санкций в отношении РФ должна быть продолжена

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Дуда: политика санкций в отношении РФ должна быть продолжена

Президент Польши Анджей Дуда заявляет, что политика санкций в отношении России ввиду ситуации с территориальной целостностью Украины должна быть продолжена.

"Украина должна вернуть свою территориальную целостность, которую имела до 2014 года. Сегодня территория Украины оккупирована – Крым, а также Луганская и Донецкая области – эти территории должны вернуться к Украине. Наша позиция в этом контексте в отношении России однозначна: …мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, так как это самый мирный способ заставить государство соблюдать международное право", - сказал Дуда на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Варшаве в субботу.

Теги: #дуда #рф #польша #украина
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