Политика

12:27 31.08.2019

Зеленский встречается с Дудой в Польше

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Зеленский встречается с Дудой в Польше

В Варшаве прошла официальная церемония встречи президентов Украины и Польши – Владимира Зеленского и Анджея Дуды.

Как сообщила пресс-служба главы Украинского государства, в президентском дворце началось общение Зеленского и Дуды в формате тет-а-тет, затем запланированы переговоры делегаций под председательством президентов.

По результатам встреч состоится совместная пресс-конференция президентов для представителей украинских, польских и иностранных СМИ.

Зеленский 31 августа-1 сентября посещает с официальным визитом Польшу по приглашению президента этой страны.

Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с Анджеем Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецкий, маршалом Сената Станиславом Карчевский и представителями бизнеса.

1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать в них участие.

Теги: #зеленский #польша #дудаев
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