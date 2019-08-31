Политика

10:51 31.08.2019

Работа Рады на предстоящей неделе: в понедельник будет согласительный совет, во вторник –пленарное заседание, а затем три дня работы в комитетах

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Работа Рады на предстоящей неделе: в понедельник будет согласительный совет, во вторник –пленарное заседание, а затем три дня работы в комитетах

В повестку дня пленарного заседания второй сессии Верховной Рады 9-го созыва утвердят в понедельник, 2 сентября, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"В понедельник состоится согласительный совет (руководителей фракций и групп Верховной Рады – ИФ) и на нем будет утверждена повестка дня", - сказал Разумков журналистам в субботу в Киеве.

Он предположил, что парламент на предстоящей неделе рассмотрит законопроект №7203.

"Думаю, что будем заниматься 7203, но это моя личная позиция. Это все будет согласовываться на согласительном совете", - сказал Разумков.

На уточняющий вопрос, будут ли во вторник приняты изменения в Конституцию о снятии с депутатов неприкосновенности, он сказал: "Давайте не забегать вперед. Будем надеяться, что у нас все получится".

Разумков подтвердил, что на предстоящей неделе во вторник будет пленарное заседание, а в остальные дни депутаты будут работать в комитетах.

Он напомнил, что Верховная Рада рекомендовала депутатам неотложно рассмотреть "очень большое количество законопроектов, изучить их".

"Это важные законопроекты для нашего государства. Я надеюсь, что они станут законами Украины. Их ждут и граждане Украины, и инвесторы, и бизнес", - сказал спикер.

Как сообщалось, народные депутаты предварительно (в первом чтении) одобрили проект закона о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предлагается лишить народных депутатов неприкосновенности.

Законопроект №7203 был внесён в Раду 8 созыва пятым президентом Украины Петром Порошенко.

В июне 2018 года Конституционный суд Украины (КС) дал заключение относительно соответствия этой инициативы требованиям ст.157 и ст.158 Основного закона.

После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Законопроектом предлагается исключить из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

В случае утверждения в целом конституционных изменений в данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

В Верховной Раде 8-го созыва не рассматривали эти конституционные изменения, ссылаясь на то, что в своем заключении КС обратил внимание, что, принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать способность политической и правовой системы Украины в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление народными депутатами Украины своих полномочий, функционирования парламента.

Теги: #верховная_рада #планы
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