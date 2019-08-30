Политика

20:43 30.08.2019

США не должны вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины - посол Китая

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США не должны вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины - посол Китая

США не должны вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины, так же, как и требовать от Киева выбирать между ними и Китаем, заявил посол Китайской народной республики (КНР) в Украине Ду Вэй, комментируя высказывания советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона во время визита в Киев.

"Китай никогда не выражался безответственно касательно внутренней и внешней политики Украины, никогда не требовал, чтобы Украина выбрала между Китаем и США. И США не должны нагло вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины, так же, как и требовать от Украины выбирать между Китаем и США ", - сказал посол в ходе брифинга в Киеве в пятницу.

Он отметил, что в ходе своего визита Болтон проявил заинтересованность китайско-украинским сотрудничеством в сфере военных технологий.

"Я хотел бы сказать, что сотрудничество в сфере военных технологий, конечно же, является важной составляющей делового сотрудничества между Китаем и Украиной, которое также основано на принципах взаимной выгоды и обоюдного выигрыша", - сказал Ду Вэй.

Посол назвал безответственными слова Болтона об инициативе "Один пояс, один путь", когда советник президента США сказал, что Китай использует эту инициативу как "долговую дипломатию".

"Мы уверены, что с придвижением "Одного пояса, одного пути" Китай и Украина будут иметь в дальнейшем иметь еще больше проектов сотрудничества", - отметил он.

"Если Украина поддается долговому давлению, то ни со стороны китайцев. Если уж Украине угрожает долговая яма, то так называемая яма выкопана не китайцами", - подчеркнул при этом Ду Вэй.

Теги: #сша #украина #китай
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