Политика

20:22 30.08.2019

Зеленский внес в Раду законопроект, изменяющий организацию обороны Украины для координации при переходе с мирного на военное положение

1 мин читать
Зеленский внес в Раду законопроект, изменяющий организацию обороны Украины для координации при переходе с мирного на военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в закон Украины "Об обороне Украины" для улучшения координации деятельности составляющих сил обороны страны при переходе с мирного на военное положение и отпору вооруженной агрессии.

Согласно информации на сайте парламента, законопроект "О внесении изменений в закон Украины "Об обороне Украины" по организации обороны государства" (№1011) от 29 августа определен Зеленским как безотлагательный.

Согласно обнародованной на сайте пояснительной записке к документу, "проектом закона предусмотрено законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставление права президенту Украины утверждать его структуру".

Прогнозируется, что "принятие закона позволит закрепить на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом Украины Плана обороны Украины и утверждение его структуры.

Издание указанных документов скоординирует деятельность составляющих сил обороны и позволит подготовить органы государственной власти, органы местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпору вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне.

Данный проект закона разработан Министерством обороны Украины во исполнение пункта 4 Плана первоочередных мероприятий по внедрению и обеспечению правового режима военного положения в отдельных регионах Украины, утвержденного президентом Украины 27 ноября 2018 года.

 

Теги: #зеленский #рада #оборона
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:27 30.08.2019
Глава МИД Украины и помощник Зеленского будут представлять Украину на встрече советников лидеров стран "нормандского формата"

Глава МИД Украины и помощник Зеленского будут представлять Украину на встрече советников лидеров стран "нормандского формата"

18:48 30.08.2019
Зеленский предложил Раде отсрочить на 90 дней штрафы за нерастаможенные "евробляхи"

Зеленский предложил Раде отсрочить на 90 дней штрафы за нерастаможенные "евробляхи"

18:35 30.08.2019
Зеленский предлагает Раде осуществлять парламентский контроль через уполномоченных в разных сферах

Зеленский предлагает Раде осуществлять парламентский контроль через уполномоченных в разных сферах

18:17 30.08.2019
Процедура импичмента инициируется конституционным большинством Рады и проводится через обращение в Конституционный и Верховный суды

Процедура импичмента инициируется конституционным большинством Рады и проводится через обращение в Конституционный и Верховный суды

18:00 30.08.2019
Зеленский инициирует правки в Конституцию о праве создавать госрегуляторы, а также назначать и увольнять директоров НАБУ с ГБР

Зеленский инициирует правки в Конституцию о праве создавать госрегуляторы, а также назначать и увольнять директоров НАБУ с ГБР

18:00 30.08.2019
Зеленский предлагает лишать полномочий нардепов за неперсональное голосование, прогулы и без голосований Рады лишать мандатов уходящих по собственному желанию

Зеленский предлагает лишать полномочий нардепов за неперсональное голосование, прогулы и без голосований Рады лишать мандатов уходящих по собственному желанию

17:25 30.08.2019
РФ направит приглашение президенту Украины на празднование 9 мая – Ушаков

РФ направит приглашение президенту Украины на празднование 9 мая – Ушаков

17:08 30.08.2019
Зеленский предлагает передать президенту назначение и увольнение командующего Нацгвардии и вывести ее из подчинения МВД

Зеленский предлагает передать президенту назначение и увольнение командующего Нацгвардии и вывести ее из подчинения МВД

16:09 30.08.2019
Зеленский 2 сентября намерен провести первую встречу с новоназначенными министрами

Зеленский 2 сентября намерен провести первую встречу с новоназначенными министрами

16:00 30.08.2019
Зеленский представил министра обороны Загороднюка: он специалист и его искренне поддержал экс-министр Полторак

Зеленский представил министра обороны Загороднюка: он специалист и его искренне поддержал экс-министр Полторак

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский предлагает передать президенту назначение и увольнение командующего Нацгвардии и вывести ее из подчинения МВД

Зеленский предлагает уменьшить количество народных депутатов до 300 и ввести только пропорциональную избирательную систему - законопроект

Украинский военный погиб на Донбассе, с начала суток боевики 4 раза нарушили режим тишины

Гончарук назвал "одним из самых сложных" решение оставить Авакова в Кабмине

Зеленский и Эрдоган по телефону обсудили планы провести очередное заседание Стратегического совета высокого уровня

ПОСЛЕДНЕЕ

США не должны вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины - посол Китая

Зеленский предложил наделить народ правом законодательной инициативы

Зеленский предлагает сократить госфинансирование партий и не давать деньги не прошедшим в Раду – законопроект

Пожар на химпредприятии во Львовской области ликвидирован – ГСЧС

Подсудность ВАКС распространяется на дела, которые расследовались НАБУ и САП до начала его работы

Джонсон предостерегает британских парламентариев от попыток блокировать Brexit

Договоренности о дате саммита в "нормандском формате" пока нет – Ушаков

В Кремле подтверждают встречу помощников глав нормандской четверки 2 сентября в Берлине

Данилюк начал рабочий визит в Польшу

Германия готова поддерживать новоизбранный Кабмин и парламент Украины в демократических реформах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА