Зеленский внес в Раду законопроект, изменяющий организацию обороны Украины для координации при переходе с мирного на военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в закон Украины "Об обороне Украины" для улучшения координации деятельности составляющих сил обороны страны при переходе с мирного на военное положение и отпору вооруженной агрессии.

Согласно информации на сайте парламента, законопроект "О внесении изменений в закон Украины "Об обороне Украины" по организации обороны государства" (№1011) от 29 августа определен Зеленским как безотлагательный.

Согласно обнародованной на сайте пояснительной записке к документу, "проектом закона предусмотрено законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставление права президенту Украины утверждать его структуру".

Прогнозируется, что "принятие закона позволит закрепить на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом Украины Плана обороны Украины и утверждение его структуры.

Издание указанных документов скоординирует деятельность составляющих сил обороны и позволит подготовить органы государственной власти, органы местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпору вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне.

Данный проект закона разработан Министерством обороны Украины во исполнение пункта 4 Плана первоочередных мероприятий по внедрению и обеспечению правового режима военного положения в отдельных регионах Украины, утвержденного президентом Украины 27 ноября 2018 года.