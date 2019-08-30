Политика

19:11 30.08.2019

Зеленский предложил наделить народ правом законодательной инициативы

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Зеленский предложил наделить народ правом законодательной инициативы

Право законодательной инициативы в украинском парламенте, ранее распространявшееся на президента, Кабинет министров и народных депутатов, предлагается расширить на народ Украины.

Об этом говорится в тексте законопроекта №1015 "О внесении изменений в ст.93 Конституции Украины (о законодательной инициативе народа)", внесенного президентом Украины Владимиром Зеленским 29 августа, текст которого опубликован на сайте украинского парламента в пятницу.

Законопроектом предлагается изложить первый абзац ст.93 Конституции в редакции, согласно которой "право законодательной инициативы в Верховной Раде принадлежит народу, президенту Украины, Кабинету министров Украины, народным депутатам Украины и реализуется ими в случаях и порядке, определенных Конституцией и законами Украины".

Ту же статью Основного Закона предлагается дополнить абзацем: "Закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией и законами Украины".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что целью предложенных законопроектом изменений является обеспечение эффективного механизма законодательной инициативы в Украине путем расширения перечня ее субъектов.

Необходимость принятия законопроекта обосновывается тем, что определенный Конституцией перечень субъектов права законодательной инициативы "является суженным и лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народу Украины как единственному источнику власти".

В Украине пока нет законодательного механизма реализации предложения по наделению народа правом законодательной инициативы.

Теги: #законотворчество #конституция #парламент
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