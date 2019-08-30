Политика

18:50 30.08.2019

Пожар на химпредприятии во Львовской области ликвидирован – ГСЧС

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Пожар на химпредприятии во Львовской области ликвидирован – ГСЧС

Пожар на химпредприятии "Ника Друк" в с.Чишки Пустомытовского района Львовской области ликвидирован, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области.

"Пожар ликвидирован в 18.17", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, два сотрудника ООО "Ника друк", занимающегося производством химической продукции, пострадали в результате пожара в одноэтажном складском здании на территории предприятия, расположенном в с.Чишки Пустомытовского района Львовской области по ул.Леси Украинки, 53. Один из них отказался от госпитализации, другой направлен в больницу.

Пожар возник в 13:48 в пятницу на территории, где хранились легковоспламеняющиеся материалы, после чего огонь перекинулся на соседнее строение. По состоянию на 15:00 площадь пожара составляла около 2 тыс. кв м. В 15:44 пожар был локализован на площади 2 тыс кв м. В пожаре сгорели три легковых автомобиля и один грузовик.

Специалисты ГСЧС провели 7 замеров воздуха по периметру складов, где возник пожар, и не обнаружили предельно допустимой концентрации вредных веществ.

В ликвидации пожара принимали участие 114 сотрудников ГСЧС и 30 единиц техники. Причины пожара у сумма убытков устанавливается.

Теги: #гсчс #пожар #львовская_область
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