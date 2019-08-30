Политика

18:48 30.08.2019

Зеленский предложил Раде отсрочить на 90 дней штрафы за нерастаможенные "евробляхи"

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Зеленский предложил Раде отсрочить на 90 дней штрафы за нерастаможенные "евробляхи"

Президентский законопроект об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств (ввезенных с 1 января 2015 года) на территорию Украины предполагает их отсрочку еще на 90 дней.

Текст соответствующего законопроекта (№1030) о внесении изменений в некоторые законодательные акты обнародован на сайте Верховной Рады в пятницу. Зарегистрирован в парламенте документ был 29 августа, а 30 августа с поручением подготовить он передан на рассмотрение руководства.

Таким образом, срок, в течение которого владельцы автомобилей на еврономерах могут растаможить свой автомобиль без применения штрафов, предлагается увеличить на 90 дней - с 270 до 360 дней. В то же время растаможить свои автомобили их владельцы смогут только по 100%-ным ставкам акцизного сбора.

Как сообщалось, с 22 августа, согласно ранее принятым законам, вступила в силу норма о жестких штрафные санкциях для владельцев "евроблях" (вплоть до конфискации авто), которые не успели растаможить свое транспортное средство.

Как ранее отмечал на тот момент замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка, за эти 90 дней "новый парламент и правительство предложат механизмы, каким образом, наконец, урегулировать эту проблему".

Ранее сообщалось, что с 25 ноября 2018 года вступили в силу льготные условия для растаможивания авто на иностранной регистрации, при этом до 22 февраля 2019 года собственники таких авто платили за оформление льготную ставку акцизного сбора (0,5), а затем в течение еще 90 дней – полную. Жесткие санкции должны были вступить в силу 22 мая, однако после ряда акций владельцев таких авто ВР отсрочила их введение еще на 90 дней, т.е. до 22 августа.

На совещании с представителями владельцев авто на иностранной регистрации 22 августа на тот момент замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка заверил автомобилистов, что законопроект об отсрочке "непропорционально жестких" санкций будет внесен на первом же заседании ВР.

По его словам, за эти три месяца отсрочки будут наработаны законодательные инициативы для урегулирования проблем, возникающих при растаможке автомобилей, и установлены пропорциональные штрафные санкции в случае нарушения законодательства.

В январе-июле текущего года первичные регистрации в Украине импортированных легковых автомобилей с пробегом выросли в 5,3 раза к аналогичному периоду прошлого года, до 274,2 тыс. ед., тогда как новых легковых авто зарегистрировано 56,3 тыс. – немногим больше, чем годом ранее.

Теги: #зеленский #евробляхи
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