Зеленский предлагает Раде осуществлять парламентский контроль через уполномоченных в разных сферах

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №1016 о внесении изменений в Конституцию Украины, который позволит парламенту назначать своих уполномоченных в отдельных сферах.

Текст законопроекта о внесении изменений в ст.85 и 101 Конституции Украины относительно уполномоченных Верховной Рады опубликован на сайте Рады во вторник.

Инициатива предусматривает дополнение ст.101 о парламентском контроле абзацем о том, что для осуществления парламентского контроля за соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах Верховная Рада может назначать своих уполномоченных, правовой статус которых определяется отдельными законами.

Соответственно перечень полномочий парламента, изложенный в ст.85 Основного закона, будет дополнен пунктом о том, что Верховная Рада назначает и увольняет таких уполномоченных, а также заслушивает их ежегодные отчеты.

Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона.

После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.