Политика

18:31 30.08.2019

Подсудность ВАКС распространяется на дела, которые расследовались НАБУ и САП до начала его работы

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Подсудность ВАКС распространяется на дела, которые расследовались НАБУ и САП до начала его работы

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и обеспечит эффективность рассмотрения уголовных производств по коррупционным преступлениям чиновников.

Это предусмотрено внесенным главой государства законопроектом № 1025 о внесении изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) относительно начала работы суда.

Подсудность ВАКС в качестве суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции и следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения по которым об уголовном правонарушении были внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда; до дня начала работы ВАКС, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и завершено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Все ходатайства и обвинительные акты по этим делам подаются следственным судьям ВАКС, апелляционные жалобы – в Апелляционную палату ВАКС. Если дела не рассмотрены в первой и апелляционной инстанциях до дня начала работы суда, такие производства передаются в ВАКС для рассмотрения в установленном порядке.

Теги: #набу #сап #вакс
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