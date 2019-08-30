Политика

18:00 30.08.2019

Зеленский инициирует правки в Конституцию о праве создавать госрегуляторы, а также назначать и увольнять директоров НАБУ с ГБР

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Зеленский инициирует правки в Конституцию о праве создавать госрегуляторы, а также назначать и увольнять директоров НАБУ с ГБР

В Верховную Раду внесен проект закона о внесении изменений в ст.106 Конституции Украины о закреплении полномочий президента создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), назначать на должности и освобождать от должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований (ГБР).

Как сообщается на сайте парламента, инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Законопроект зарегистрирован 29 августа под №1014.

Согласно опубликованному на сайте Верховной Рады тексту проекта закона, он предусматривает внесение изменений в статью 106 Конституции Украины ("Президент Украины"), дополнив часть первую пунктами 11-1 и 12-1.

"11-1) образует в соответствии с законом Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначает на должности и освобождает от должностей в порядке, определенном законами Украины, директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований"; "12-1) образует независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль над деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначает на должности и освобождает от должностей их членов в порядке, определенном законами Украины", - гласят пункты, которыми предлагается дополнить Конституцию Украины.

Отмечается, что целью предложенных законопроектом изменений является оптимизация полномочий главы государства с целью закрепления за ним реальных полномочий по созданию независимых регулирующих органов, НАБУ, назначение на должности и освобождение от должностей членов независимых регулирующих органов, директоров НАБУ и ГБР.

Предполагается, что принятие этого законопроекта будет способствовать оптимизации полномочий главы государства в сфере образования независимых регулирующих органов и НАБУ, а также назначении и увольнение таких органов и директоров НАБУ и ГБР.

Теги: #гбр #набу #зеленский #госрегулятор
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