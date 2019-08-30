Политика

17:39 30.08.2019

Джонсон предостерегает британских парламентариев от попыток блокировать Brexit

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Джонсон предостерегает британских парламентариев от попыток блокировать Brexit

Попытки членов британского парламента заблокировать выход страны из ЕС 31 октября негативно скажутся на доверии к политикам в будущем, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу.

"Мы сказали людям, что сделаем это (выведем Великобританию из ЕС 31 октября - ИФ). И у нас есть возможность это сделать. Мы находимся на финальном этапе переговоров с нашими друзьями (ЕС - ИФ) о том, как это сделать. Но если мы не преуспеем в этих переговорах, мы должны будем в любом случае выйти", - сказал Джонсон в эфире телеканала Sky News.

По его словам, если парламентарии попробуют остановить процесс Brexit, запланированный на 31 октября, британцы перестанут им доверять, так как "данные им обещания не будут выполнены".

"Это нанесет долгосрочный и катастрофичный ущерб основным партиям в стране", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Джонсон инициировал приостановку работы парламента с первой декады сентября.

Планы правительства подразумевают приостановку парламентской деятельности с 9 сентября по 14 октября - даты, когда перед депутатами должна будет выступить королева, которая огласит новые приоритеты правительства.

Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше дней для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС, запланированным на 31 октября. Сам Джонсон отрицает, что этот шаг связан с желанием вывести Великобританию из ЕС без сделки.

В свою очередь лидер лейбористов Джереми Корбин ранее пообещал сделать "все необходимое", чтобы предотвратить "жесткий" Brexit.

Теги: #великобритания #brexit #джонсон
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