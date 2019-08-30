Политика

17:25 30.08.2019

РФ направит приглашение президенту Украины на празднование 9 мая – Ушаков

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17 лидеров иностранных государств подтвердили своё участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в Москве в мае следующего года по случаю "75-летия Победы в Великой Отечественной войне", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Примерно 17 лидеров различных стран подтвердили официально своё участие в памятных мероприятиях в Москве 9 мая. Ожидается крупное международное событие, посвящённое столь важной для нас и всех остальных дате", - сказал Ушаков журналистам в пятницу.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, он сказал, что президент США Дональд Трамп не входит в число зарубежных лидеров, подтвердивших свое участие. "Американцы пока не ответили", - сказал Ушаков.

По его словам, приглашение будет направлено и украинскому руководству. "Президенту Украины будет направляться", - сказал помощник президента.

Ушаков рассказал, что своё участие в мероприятиях подтвердили лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии, Сербии.

Он отметил, что многие страны СНГ положительно ответили на приглашение.

Теги: #рф #9_мая #зеленский #ушаков
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