Политика

16:39 30.08.2019

Данилюк начал рабочий визит в Польшу

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Данилюк начал рабочий визит в Польшу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк начал рабочий визит в Польшу и встретился с руководителем польского Бюро нацбезопасности Павлом Солохом.

"Данилюк начал рабочий визит в Республику Польша", - сообщается в аккаунте пресс-службы СНБО в соцсети Твиттер в пятницу днем.

Вместе с тем посол Украины в Польше Андрей Дещица проинформировал о встрече Данилюка с Солохом.

"Визит в Варшаву секретаря СНБО Украины Александра Данилюка начался с дружественной и продуктивной встречи с руководителем Бюро нацбезопасности Польши (BBN) Павлом Солохом", - написал дипломат в своем аккаунте в Твиттер.

Теги: #польша #данилюк
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