Политика

16:09 30.08.2019

Зеленский 2 сентября намерен провести первую встречу с новоназначенными министрами

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Зеленский 2 сентября намерен провести первую встречу с новоназначенными министрами

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 сентября, намерен провести первую встречу со всеми новоназначенными министрами, сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

"В понедельник будет первая встреча президента со всеми новоназначенными министрами и главами других ведомств", - сообщила Новосад в ходе своего официального представления в министерстве в пятницу.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). В частности, Анна Новосад была назначена министром образования и науки.

Теги: #зеленский #новосад
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