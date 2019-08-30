Германия готова поддерживать новоизбранный Кабмин и парламент Украины в демократических реформах

Посольство Германии в Украине поздравляет новоизбранный Кабинет министров и депутатов Верховной Рады с принятием присяги и заявляет о готовности поддерживать курс демократических реформ.

"Искренние поздравления председателю Верховной Рады Разумкову, премьер-министру Украины Гончаруку, всем министрам и всем депутатам, которые вчера приняли присягу. Германия готова и в дальнейшем поддерживать Украину в ее курсе демократических реформ - независимо от того, будут одобрены реформы утром или поздно ночью", - сказано в сообщении посольства в Твиттере.