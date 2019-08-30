Политика

15:09 30.08.2019

Зеленский предлагает уменьшить количество народных депутатов до 300 и ввести только пропорциональную избирательную систему - законопроект

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Зеленский предлагает уменьшить количество народных депутатов до 300 и ввести только пропорциональную избирательную систему - законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает уменьшить конституционный состав Верховной Рады Украины до 300 народных депутатов и ввести сугубо пропорциональную избирательную систему.

Это предусмотрено внесенным главой государства законопроектом №1017 о внесении изменений в ст.76 и 77 Конституции Украины, который определен президентом как неотложный.

Так, в ст.76 Конституции предлагается закрепить, что состав Верховной Рады составляет 300 народных депутатов, который также избираются на пять лет. При этом убирается формулировка "которые избираются на основании всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования".

"Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины ("может быть избран гражданин Украины" в текущей редакции – ИФ), который на день выборов достиг двадцати одного года, имеет право голоса, постоянно проживает в Украине не менее последних пяти лет и владеет государственным языком ("и проживает в Украине в течение последних пяти лет" в нынешней редакции Конституции – ИФ)", - предлагается прописать в Основном законе.

Не может быть народным депутатом Украины (сейчас "избранным в Верховную Раду Украины" – ИФ) гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке.

В ст. 77 Конституции предлагается закрепить, что Верховная Рада избирается по пропорциональной системе. При этом остается формулировка, что порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом.

Переходные положения законопроекта предусматривают, что после вступления в силу данного закона о внесении изменений в Конституцию Верховная Рада, избранная до вступления в силу этого закона, продолжает исполнять свои обязанности до следующих выборов народных депутатов Украины.

Теги: #зеленский #выборы
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