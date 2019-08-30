Аграрный комитет возглавил Сольский, в комитет вошли собственник "Агропродсервиса" и президент Vitagro

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады IХ созыва возглавил Николай Сольский ("Слуга народа"), первым замглавы избран Олег Мейдич ("Батькивщина"), заместителями главы - внефракционный Игорь Колыхаев, Павел Халимон и Степан Чернявский (оба - "Слуга народа").

Соответствующее постановление "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов ВР Украины девятого созыва" принято на заседании парламента в четверг.

Согласно документу, секретарем аграрного комитета назначен внефракционный Иван Чайкивский - собственник агрохолдинга "Агропродсервис".

В комитет вошли 17 депутатов партии "Слуга народа", среди которых: экс-руководитель морпорта "Ника-Тера" Александр Гайду, совладелец ООО "Первая Мясная Хата" (ТМ "Гощанські ковбаси") Александр Салийчук, совладелец и директор нескольких аграрных предприятий группы компаний его отца I&U Group Олег Тарасов, замгендиректора ЧАО "Птицефабрика Тернопольская" Андрей Богданец, и.о. директора госпредприятия "Зирненский спиртовой завод" Сергей Литвиненко, директор ГП "Вигодское лесное хозяйство" Александр Матусевич, собственник сельхозпредприятия "Натон", ООО "Агрохим-Партнер" ООО "Агроконтакт" и еще нескольких агропердприятий Максим Гузенко, глава фермерского хозяйства "Юг", "Кириченко М" и ООО "Частная агрофирма "Злагода" и других Николай Кириченко, основатель ряда аграрных компаний среди которых ООО "Лукашивка-Агро", "Райагрохим", "Цибулевский сахарный завод" Артем Нагаевский, основатель ООО "Агро-Лидер" Владимир Тимофийчук.

Также в комитет вошли четыре внефракционных депутата: президент группы Vitagro Сергей Лабазюк, Николай Кучер, Василий Петевка, Петр Юрчишин, два представителя от партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" - Федор Христенко и Вадим Столар, по одному депутату от "Батькивщины" (Вадим Ивченко) и "Европейской Солидарности" (Артур Герасимов).