Политика

13:39 30.08.2019

Визит миссии МВФ в Украину ожидается с 10 по 24 сентября

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Визит миссии МВФ в Украину ожидается с 10 по 24 сентября

Визит миссии Международного валютного фонда в Украину ожидается с 10 по 24 сентября этого года, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, журналистам в Киеве в пятницу.

Отвечая на вопрос о ценах на газ для населения, который долгое время был спорным в отношениях между прошлым кабинетом министров и Фондом, Гончарук отметил, что правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители.

"Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму", – подчеркнул премьер.

По его словам, если какая-то часть населения не справляется с рыночной ценой, государство должно помочь. "Вплоть до того, чтобы оплатить за нее стоимость этого ресурса", – сказал Гончарук.

Подытоживая, он отметил, что цифры в получаемых гражданами платежках, конечно, являются проблемой правительства, и оно будет предпринимать меры, чтобы цифры не повышались и все, кто нуждается, получали помощь государства, однако без возврата к административному регулированию цен.

Накануне во время утверждения на посту премьера в Верховной Раде Гончарук сообщил, что с миссией МВФ намечено провести переговоры относительно новой 3-4-летней программы сотрудничества.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

По прогнозам Нацбанка Украины, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от $5 млрд до $10 млрд может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около $2 млрд.

Теги: #гончарук #визит #мвф
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