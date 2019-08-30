Зеленский и Эрдоган по телефону обсудили планы провести очередное заседание Стратегического совета высокого уровня

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили планы по проведению в Киеве до конца текущего года очередного заседания Стратегического совета высокого уровня.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, стороны в ходе телефонного разговора, прошедшего 29 августа, "подчеркнули настроенность на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес".

Разговор прошел в развитие договоренностей, достигнутых сторонами во время официального визита президента Украины в Турецкую Республику 7-8 августа текущего года.

Эрдоган проинформировал Зеленского о результатах своего недавнего визита в РФ и в этом контексте подтвердил неизменность поддержки со стороны Анкары суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в сообщении.