Макрон в разговоре с Зеленским подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон в полуторачасовом разговоре обсудили итоги саммита "G7", сообщает пресс-служба главы Украинского государства в пятницу.

"29 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, которая длилась полтора часа. (…) Со своей стороны Эммануэль Макрона подтвердил намерение провести встречу в нормандской формате в ближайшее время", - сказано в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили результаты саммита "G7", который состоялся 24-26 августа в. Биаррице (Франция).

Зеленский поприветствовал позицию участников саммита относительно невозможности возвращения России к этой международной площадке в условиях войны на Донбассе и российской оккупации Крыма.

"При этом президент Украины выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит "G7" в США в 2020 году", - говорится в сообщении.