Политика

12:57 30.08.2019

Украинский военный погиб на Донбассе, с начала суток боевики 4 раза нарушили режим тишины

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Украинский военный погиб на Донбассе, с начала суток боевики 4 раза нарушили режим тишины

краинский военнослужащий погиб в результате прицельных вражеских обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в пятницу, сообщается на официальном сайте Министерства обороны.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего погибшего воина, а также его боевым побратимам", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала текущих суток, по состоянию на 12.00 украинские военные зафиксировали четыре прицельных обстрела со стороны боевиков. Все вооруженные провокации боевики совершили со стороны с.Ужовка на неподконтрольной территории Донецкой области в сторону позиций защитников с.Водяное Новоазовского района.

Ночью, после 01.00, боевики применили стрелковое оружие, около 09.00 работал снайпер, после 09.35 был зафиксирован разрыв 4-х 82-мм мин, а в 10.40 – 4-х 120-мм мин, выпущенных боевиками.

Теги: #оос #минобороны #обстрел
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