Политика

10:20 30.08.2019

Зеленский посетит Польшу 31 августа-1 сентября

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Зеленский посетит Польшу 31 августа-1 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа-1 сентября посетит с официальным визитом Польшу, сообщает сайт главы Украинского государства.

"31 августа президент Украины Владимир Зеленский осуществит официальный визит в Республику Польша по приглашению президента этой страны Анджея Дуды", - сказано в сообщении.

Отмечается, что программой визита предусмотрены встречи Зеленского с Анджеем Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецкий, маршалом Сената Станиславом Карчевский и представителями бизнеса.

"1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать в них участие", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 28 августа советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в США ожидают встречу президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

30 августа Трамп объявил, что решил отменить планировавшийся на конец этой недели визит в Польшу в связи с приближением к американской территории мощного урагана "Дориан".

"Я хочу лично убедиться, что все ресурсы федерального правительства будут направлены на ликвидацию последствий урагана. Поэтому я решил отправить в Польшу вместо себя вице-президента Майка Пенса в конце этой недели", - сказал Трамп в ходе выступления в Белом доме.

Теги: #зеленский #польша
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