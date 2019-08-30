Политика

00:32 30.08.2019

Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности

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Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Народные депутаты предварительно (в первом чтении) одобрили проект закона о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предлагается лишить народных депутатов неприкосновенности.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на пленарном заседании первой сессии Верховной Рады 9-го созыва в ночь на пятницу за проект закона проголосовали 363 народных депутатов, 1 – воздержался, против – 0.

Как сообщалось, законопроект №7203 был внесён в Раду 8 созыва пятым президентом Украины Петром Порошенко.

В июне 2018 года Конституционный суд Украины (КС) дал заключение относительно соответствия этой инициативы требованиям ст.157 и ст.158 Основного закона.

После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Законопроектом предлагается исключить из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

В случае утверждения в целом конституционных изменений в данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

В Верховной Раде 8-го созыва не рассматривали эти конституционные изменения, ссылаясь на то, что в своем заключении КС обратил внимание, что, принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать способность политической и правовой системы Украины в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление народными депутатами Украины своих полномочий, функционирования парламента.

Представитель партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук накануне вступления в полномочия Верховной Рады 9-го созыва в комментарии журналистам подчеркнул, что в резолютивной части вывода Конституционного Суда к законопроекту нет никаких замечаний, потому препятствия его рассмотрению отсутствуют.

"29-го, думаю, проведем первое голосование. А в начале сентября постараемся сделать то, что в Украине не могли сделать за 28 лет", - сказал Стефанчук.

Теги: #рада #снятие #украина #неприкосновенность
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