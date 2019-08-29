Политика

23:39 29.08.2019

Рада согласилась на назначение Рябошапки генпрокурором

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Рада согласилась на назначение Рябошапки генпрокурором

Верховная Рада поддержала назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины по представлению президента страны Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за назначение Рябошапки генпрокурором проголосовали 312 депутатов на пленарном заседании в четверг вечером.

Руслан Рябошапка родился в 1976 году в пгт Зеленогорское Любашевского района Одесской области. Окончил Международный Соломонов университет по специальности "правоведение".

С 1998 года работал на руководящих должностях в Министерстве юстиции Украины, в 2010 году перешел на работу в Секретариат Кабинета министров Украины, с 2013 года занимался анализом антикоррупционной политики в общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина".

В 2014 году Рябошапка занимал должность члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Указом президента Украины 21 мая 2019 року был назначен на должность заместителя главы администрации президента, 25 мая указам главы государства назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Рябошапка – заслуженный юрист Украины (2010 год).

Теги: #генпрокурор #рябошапка #украина
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