Рада согласилась уволить Луценко с должности генпрокурора

Верховная Рада Украины дала согласие на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора страны по представлению президента Владимира Зеленского.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", представление президента Украины Владимира Зеленского на увольнение Луценко с должности генпрокурора на заседании в четверг вечером поддержали 317 народных депутатов.

Ранее в четверг, 29 августа, Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора.

"Заявление президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу от генерального прокурора Украины Луценко. Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию на основании п.1 ч.1 ст.42 закона Украины "О прокуратуре", - зачитал Луценко текст заявления, после чего подписал его. Трансляция подписания велась в прямом эфире. Документ датирован 29 августа.

Позже Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о предоставлении согласия на увольнение Луценко.