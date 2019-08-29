Политика

21:23 29.08.2019

Рада создала 23 комитета

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Рада создала 23 комитета

Верховная Рада Украины поддержала создание 23 парламентских комитетов.

За такое постановление (1003) проголосовали 318 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Согласно принятому постановлению, в украинском парламенте будут действовать следующие комитеты:

- по вопросам аграрной и земельной политике;

- антикоррупционной политики;

- бюджета;

- гуманитарной и информационной политики;

- экологической политики и природопользования;

- экономического развития;

- энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

- здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;

- внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

- интеграции Украины с Европейским Союзом;

- молодежи и спорта;

- национальной безопасности, обороны и разведки;

- организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

- образования, науки и инноваций;

- по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, Севастополя, национальных меньшинств, межнациональных отношений;

-правовой политики;

-правоохранительной деятельности;

-регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;

-свободы слова;

-социальной политики и защиты прав ветеранов;

-транспорта и инфраструктуры;

-финансов, налоговой и таможенной политики;

-цифровой трансформации.

Также постановлением определяется, что количественный состав созданных комитетов не может быть меньше 5 человек, но не более 34.

Как ранее сообщалось, в Раде восьмого созыва действовали 27 профильных комитетов и комиссия по приватизации.

Теги: #комитеты #рада
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