Политика

20:58 29.08.2019

Рада утвердила предложенный премьером Гончаруком состав Кабмина Украины

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Рада утвердила предложенный премьером Гончаруком состав Кабмина Украины

Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение на заседании в четверг вечером проголосовали 281 нардепов.

Таким образом, в новое правительство вошли:

Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;

Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова - министр финансов Украины;

Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;

Алена Бабак - министр развития громад и территорий Украины;

Анна Новосад - министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский - министра культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская - министра социальной политики Украины;

Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;

Денис Малюська – министром юстиции Украины

Оксана Коляда (Гаврилюк) - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров Украины;

Ранее по представлению президента Украины Владимира Зеленского парламент также назначил Вадима Пристайко министром иностранных дел, а Андрей Загороднюка - министром обороны Украины.

В новом Кабмине произошло объединение Минэкономики и МинАПК; Минэнерго и Минэкологии; Минветеранов и Министерства временно оккупированных территорий; а также Минкультуры и Минмолодьспорта.

Теги: #состав #кабмин
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