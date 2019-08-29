Премьер-министр предлагает Раде назначить Юлию Соколовскую министром соцполитики Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил Верховной Раде назначить Юлию Соколовскую на должность министра социальной политики страны.

Соколовская родилась в 12 апреле 1985 года. В 2007 году окончила Киевский национальный экономический университет, а в 2016г - Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

Ранее Соколовская была начальником отдела социального сектора и финансирования здравоохранения Министерства финансов Украины, директором департамента расходов бюджета социальной сферы в Министерстве экономического развития и торговли Украины, начальник отдела стратегического планирования и координации государственной политики в секретариате Кабмина.

На данный момент Соколовская является советником в Министерстве финансов Украины.