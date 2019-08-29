Политика

20:46 29.08.2019

Премьер предлагает назначить Оксану Коляду главой Минветеранов, временно оккупированных территорий и перемещенных лиц

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Премьер предлагает назначить Оксану Коляду главой Минветеранов, временно оккупированных территорий и перемещенных лиц

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил Верховной Раде назначить Оксану Коляду (Гаврилюк) на должность министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Гаврилюк родилась 4 сентября 1980 года, в Волочиске Хмельницкой области. В 2002 году окончила Львовский институт внутренних дел по специальности правоведение, в 2007 году - получила диплом магистра права в Львовском государственном университете внутренних дел.

С 2003 - 2015 год проходила служу в Министерстве внутренних дел.

В 2015-2017 годах служила в Вооруженных силах Украины. Была начальником управления коммуникации и прессы Министерства обороны Украины.

В течение 3 месяцев в 2017 году была заместителем командующего АТО.

Гаврилюк является председателем правления БФ "Информационно-координационный центр", председателем общественного союза "Дом ветерана", а также сооснователем и соорганизатором ряда общественных ветеранских инициатив.

С 13 марта 2019 года она назначена на должность заместителя Министра по делам ветеранов.

За 2018 год Гаврилюк задекларировала 17 319 грн доходов, а также 115 тыс. грн наличных средств. Также отмечается, что у нее есть кредит на 25 тыс. гривен, взятый в 2014 году.

В ее собственности находится автомобиль Mazda 3 2017 года выпуска, который она преобрела в 2017 году за 544,4 тыс. грн. В собственности двух ее сыновей находятся два земельных участка по 15 тыс, кв. м в Хмельницкой области. Также в декларации указано, что Гаврилюк арендует квартиру в Киеве площадью 103 кв. м.

Теги: #кабмин
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