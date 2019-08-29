Политика

20:46 29.08.2019

Раде предложено назначить Зоряну Скалецкую главой Минздрава

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Раде предложено назначить Зоряну Скалецкую главой Минздрава

Премьер Украины Алексей Гончарук предложил Верховной Раде назначить Зоряну Скалецкую главой Министерства здравоохранения.

Скалецкая заместитель декана факультета правовых наук факультета Киево-Могилянская академия, аналитик в области медицинского и фармацевтического права, консультант международных организаций, соавтор законопроектов и экспертных заключений для проектов КМИС, Верховной Рады в сфере правового регулирования здравоохранения и медицинской помощи.

В 2011-2014 году Скалецкая входила в состав Общественного совета при Министерстве здравоохранения.

В настоящее время Скалецкая возглавляет общественную организацию "Форум здоровья", является членом "Украинской лиги содействия развитию паллиативной и хосписной помощи".

В публичных выступлениях последнего времени критиковала работу Минздрава и его руководства.

Теги: #кабмин
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