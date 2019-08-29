Премьер предлагает Раде назначить министром культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил Верховной Раде назначить Владимира Бородянского на пост министра культуры, молодежи и спорта страны.

Бородянский родился 15 января 1974 года в Новом Разделе Львовская область.

В 1997 году окончил финансово-экономический факультет по специальности Финансы и кредит Киевского национального экономического университета.

С 1998 года занимал должность коммерческого директора газеты "Московский комсомолец в Украине".

С 2000 года руководил отделом по управлению медиа-активами Альфа-банка.

В 2004 году стал генеральным директором телеканала СТБ.

С 2012 года Бородянский возглавлял медиагруппу StarLightMedia.

Бородянский ушел с должности директора StarLightMedia в середине декабря 2018 года.