Политика

20:43 29.08.2019

Гончарук предлагает Раде назначить Анну Новосад министром образования и науки Украины

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Гончарук предлагает Раде назначить Анну Новосад министром образования и науки Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил Верховной Раде назначить Анну Новосад главой Министерства образования и науки Украины.

Анна Новосад родилась 28 июля 1990 года, в Ладыжине Винницкой области.

В 2011 году получила степень бакалавра по политологии в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", далее окончила магистерскую программу европейских студий в Университете Маастрихта (Нидерланды). Параллельно, в 2012-2013 годах, в рамках Украинско-Канадской парламентской программы, стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии.

С марта по ноябрь 2014 году занимала должность советника министра образования Сергея Квита.

Далее до декабря 2017 года возглавляла управление международного сотрудничества и европейской интеграции Минобразования.

С декабря 2017 года Новосад начала работать генеральным директором директората стратегического планирования и европейской интеграции Минобразования.

На парламентских выборах в 2019 году прошла по списку партии "Слуга народа" под №49.

Теги: #кабмин
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