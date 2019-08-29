Алексей Криклий предложен на пост главы Мининфраструктуры

Премьер Украины Алексей Гончарук предложил депутатам утвердить Владислава Криклия на посту министра инфраструктуры Украины.

Криклий, 1986 г.р., кандидат экономических наук, ранее был советником главы МВД по вопросам внедрения информационных технологий и начальником Главного сервисного центра МВД Украины. До начала работы в МВД работал в инвестиционно-банковской сфере, а также в компании "Tickets.ua", занимающейся автоматизацией процессов электронной оплаты платежей.

На выборах 2019 года избран народным депутатом по списку "Слуги народа" под номером 12.