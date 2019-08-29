Премьер-министр предлагает назначить Алексея Оржеля министром энергетики и защиты окружающей среды Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил Верховной Раде назначить эксперта в сфере топливно-энергетического комплекса, руководитель сектора "Энергетика" BRDO Алексея Оржеля на должность министра энергетики и экологии Украины.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды – новое министерство. В сложившем ранее в четверг полномочия правительстве Владимира Гройсмана существовало два отдельных министерства – энергетики и угольной промышленности (Минэнергоугля) и экологии и природных ресурсов (Минприроды).

Оржель, 1984 г.р., до избрания в Раду по списку пропрезидентской партии "Слуга народа", где он шел под 16 номером, руководил профильным энергетическим сектором в Офисе эффективного регулирования BRDO, руководитель которого Алексей Гончарук стал заместителем главы Офиса президента и возглавит новый Кабмин.

Оржель окончил Институт энергосбережения и энергоменеджмента НТУ "Киевский политехнический институт", с 2006 по 2014 годы работал на различных должностях в Национальной комиссии государственного регулирования энергетики (НКРЭ), длительное время возглавлял Украинскую ассоциацию возобновляемой энергетики.