Гончарук предлагает Раде переназначить Маркарову министром финансов Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил Верховной Раде назначить министром финансов Украины Оксану Макарову, которая занимала этот пост и в предыдущем правительстве.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила Макарову министром финансов 22 ноября 2018 года. До этого она с июня руководила министерством в статусе и.о. после отправленного в отставку по инициативе премьера Александра Данилюка (сейчас – секретарь СНБО).

Маркарова пришла в Минфин в марте 2015 года на должность заместителя министра – руководителя аппарата по приглашению Наталии Яресько, с которой она ранее работала в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund, а в 8 августе 2016 года была назначена первым заместителем министра.

До перехода на государственную службу Маркарова 12 лет возглавляла Инвестиционную группу ITT, а до этого с 1998-го по 1999 год и с 2001-го по 2003 год занимала должности советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в Western NIS Enterprise Fund.